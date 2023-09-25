Світовий банк передав Україні $100 млн під гарантію Британії

Міністерство фінансів залучило 100 млн доларів США від Світового банку під гарантію Великої Британії. Про це заявили у Міністерстві фінансів, повідомляє Укрінформ.

"25 вересня Україна отримала 100 млн доларів США від Світового банку під гарантію Великої Британії. Зазначені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.

"Вдячний Уряду Великої Британії та команді Світового банку за конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на нагальні бюджетні потреби України. Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету" , - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 1,6 млрд дол. США.