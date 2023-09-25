У Придністров'ї заявили про падіння уламків ракети

"Міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров'я опублікувало фото уламків ракети, знайдених у селі Кіцкани, повідомляє NewsMaker.

Як розповіли у "МВС", у селі Кіцкани жителі одного з будинків виявили на території присадибної ділянки уламки, ймовірно, ракети ППО. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

"Виявлену частину ракети вивчили на місці. За даними саперів, прямої небезпеки вона не становить" , - йдеться у повідомленні.

"Відомство" закликало не піддаватися паніці та запевнило, що "ситуація перебуває під контролем".