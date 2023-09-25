Коломойського доставили до суду, його прийшли підтримати медійники з "1+1"

Київський апеляційний суд в понеділок, 25 вересня, має розглянути апеляцію на арешт Ігоря Коломойського. Як йдеться в повідомленні Центру протидії корупції з зали суду, в суд прибув "цілий десант з 1+1", повідомляє ЛігаБізнес.

"Група підтримки Коломойського: Олександр Ткаченко, Олександр Дубінський, Наталія Мосейчук, Юрій Горбунов, Ігор Циганик, Олександр Моторний та інші" , – повідомив ЦПК.

Коломойського також привезли зі слідчого ізолятора, де він знаходиться під вартою за рішенням суду першої інстанції.

На відео, опублікованому журналістом видання "Телеграф" Яном Доброносовим, видно, що його доставили під конвоєм з руками за спиною.

Вже перебуваючи в суді Коломойський сказав журналістам, що почувається нормально, а умови утримання у нього нормальні. На питання, чого він очікує від апеляції, бізнесмен відповів: "Справедливості".