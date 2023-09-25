У ЗСУ підтвердили ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Після ураження штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі загинули 34 російські офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Про це заявили у Силах спеціальних операцій Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.

В ССО надали оновлену інформацію по втратах ворога в результаті проведення спецоперації зі знищення великого десантного корабля "Мінськ" і штабу ЧФ РФ.

"Враховуючи факт, що ВДК "Мінськ" мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на ВДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанти" , – йдеться в повідомленні.

"Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню" , – наголосили у ССО.

Нагадаємо, 22 вересня близько 12.00 Сили оборони завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.