Росія оголосила у розшук голову Міжнародного кримінального суду

МВС Росії оголосило в розшук голову Міжнародного кримінального суду (МКС) Пйотра Гофманського, повідомляє Європейська правда.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею Кримінального кодексу", – йдеться на сайті відомства.

Наприкінці липня суддю МКС Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей при президентові РФ Марії Львової-Бєлової, оголосили в розшук за статтею КК РФ. У картотеці не уточнюють, за якою саме статтею розшукують суддю.

17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт президента РФ Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Згодом Росія розірвала усі зв'язки з Міжнародним кримінальним судом. Слідчий комітет Росії 21 травня висунув обвинувачення прокурору і судді МКС.

МВС РФ 19 травня оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмед Хана і суддів Розаріо Сальваторе Айтали, Серхіо Херардо Угальде Годінеса і Томоко Акане. Також Слідком РФ оголосив у розшук голову і трьох суддів МКС і повідомив про порушення кримінальної справи.