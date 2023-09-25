Зеленський підтвердив отримання перших танків Abrams

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради в понеділок підтвердив, що Україна отримала перші танки Abrams від США.

Про це Зеленський повідомив﻿ у своєму Telegram-каналі.

"Хороші новини від міністра Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", – написав президент.

Також на безпековій нараді йшлося про ліквідацію наслідків обстрілів Одеси та допомогу постраждалим. "Прикриття Одещини – пріоритет на всіх моїх переговорах щодо ППО", – зазначив президент.

Крім цього розглянули підготовку до зими. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і "Пунктів незламності". "Готуємо рішення, щоб їхній пошук був максимально простим і швидким", – додав Зеленський.

Про ситуацію на фронті доповідали зокрема головнокомандувач ЗСУ Залужний, представники Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України.