Китайський виробник закриє в РФ завод побутової техніки Candy

Китайський виробник побутової техніки Haier, який володіє російською юридичною особою італійського бренду Candy, вирішив закрити завод у РФ. Про це пише російське видання Коммерсантъ, повідомляє ЛігаБізнес.

Підприємство зіткнулося з падінням попиту та конкуренцією з боку дешевших китайських та російських брендів.

Завод ТОВ "Канді С.Н.Г." знаходиться у Кірові. Завод побутової електроніки Candy 17 квітня призупинив виробництво через затоварення, відсутність попиту та підвищення курсу валют. За словами місцевого чиновника, "тільки через курс валют компанія втратила 15% прибутку".

За словами співрозмовників видання на місцевому ринку, виторг підприємства почав падати після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, оскільки потужності заводу були розраховані й на європейський ринок.

До початку повномасштабної війни на заводі планувалося виробляти до 1 млн одиниць техніки на рік, але після запровадження санкцій та інших обмежень вдавалося виробляти не більше як 300 000 – 400 000. одиниць.

Водночас китайський виробник Haier має інший завод у РФ. На думку учасників російського ринку, завод Candy можуть продати за ціною нерухомості або ж збанкрутити.