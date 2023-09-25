Російський обстріл готелю біля морвокзалу в Одесі - це жалюгідна спроба окупантів відплати за українську атаку по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони, повідомляє РБК-Україна.

"Цієї ночі російські ракети влучили в готель в Одесі. Жалюгідна спроба відплати за наш успішний удар по штабу російського флоту в Севастополі" , - зазначили в відомстві.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти завдали﻿ комбінованого удару по Україні. Зокрема, росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеської області. В Одесі пошкоджено морвокзал, також повністю згорів відомий готель, який був своєрідною візитівкою міста. Через обстріл загинули﻿ дві людини.

Окупанти випустили по Україні 12 крилатих ракет "Калібр", дві протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 "Шахедів". Сили ППО збили﻿ 30 повітряних цілей росіян.