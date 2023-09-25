КНДР дозволила в'їзд іноземцям вперше з 2020 року – ЗМІ

Північна Корея вперше дозволить в'їзд у країну іноземцям з моменту закриття кордонів на початку пандемії Covid-19 на початку 2020 року, відкривши джерело доходу, яке колись забезпечувало країну твердою валютою.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Північна Корея оголосила про те, що з понеділка іноземцям буде дозволено в'їзд до країни. Однак вони повинні будуть пройти дводенний карантин.

При цьому видання зазначає, що в державних засобах масової інформації Північної Кореї не було жодних повідомлень про цей крок.

Режим Кім Чен Ина поступово послаблює запроваджені майже чотири роки тому прикордонні обмеження, дозволивши в липні відвідування країни високопоставленими делегаціями з Китаю та Росії, а в серпні відправивши комерційні літаки до Пекіна і Владивостока для повернення дипломатів, студентів і робітників, які опинилися за кордоном через прикордонні обмеження.

Туристи з таких країн, як Китай, раніше були важливим джерелом іноземної валюти для Північної Кореї, яка відчуває брак коштів. Ці туристи допомагали КНДР здійснювати операції за кордоном, тоді як вона залишається відрізаною від міжнародних банків.

Рішення Кіма про закриття кордонів загальмувало ту невелику торгівлю, яку могла вести держава, що перебуває під жорсткими санкціями. Це призвело до скорочення економіки, яка, за оцінками Банку Кореї в Сеулі, стала меншою, ніж коли Кім прийшов до влади понад десять років тому.

Політика ізоляціонізму, довгий час проведена урядом Північної Кореї, призвела до обмеженого розвитку міжнародного туризму в країні. Іноземних туристів у КНДР приваблюють переважно природні пам'ятки та особлива "неосталіністська" атмосфера, характерна для країни.