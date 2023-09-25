Нафтогаз: Україна вперше пройде зиму за рахунок власного газу

Україна вперше пройде майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку. Про це заявили в НАК "Нафтогаз України", повідомляє Економічна правда.

"Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році "Нафтогаз" пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість" , - сказав голова компанії Олексій Чернишов.

Він висловив упевненість, що Україна пройде опалювальний сезон без потрясінь не лише в плані забезпечення газом, а й без змін вартості блакитного палива для населення.