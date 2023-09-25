ООН: російська армія продовжує чинити військові злочини в Україні

Російські військові продовжують коїти військові злочини на території України, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать результати моніторингу Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при Раді ООН з прав людини із посиланням на ВВС.

У доповіді комісії зазначено, що "є безліч доказів того, що російські збройні сили скоюють військові злочини в Україні, включаючи незаконні напади із застосуванням вибухової зброї, напади, що завдають шкоди цивільному населенню, тортури, сексуальне та гендерне насильство, а також напади на енергетичну інфраструктуру".

"Розслідування Комісії в Херсоні та Запоріжжі вказують на широке та систематичне застосування тортур російськими збройними силами щодо осіб, звинувачених в інформуванні на користь українських збройних сил. У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що призводили до смерті жертви. Один потерпілий, який зазнав тортур електричним струмом, заявив: "Кожного разу, коли я відповідав, що нічого не знаю або не пам'ятаю, до мене застосовували електричний струм... Я не знаю, як довго це тривало. Це було схоже на вічність" , — йдеться у повідомленні.

Крім того, комісія підтвердила факти насильства щодо жінок різного віку.

"Комісія виявила, що на Херсонщині російські солдати ґвалтували і чинили сексуальне насильство щодо жінок віком від 19 до 83 років. Часто членів сім'ї тримали в сусідній кімнаті, змушуючи їх тим самим чути, як відбуваються ці порушення" , — сказано в повідомленні.

Як повідомлялось, раніше спеціальний доповідач ООН з тортур Еліс Джилл Едвардс заявила, що систематичні тортури, які застосовують російські військові стосовно цивільних українців і військовополонених, свідчать про те, що це частина державної політики Росії.