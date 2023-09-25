Працівники телеканалу 1+1 хочуть взяти Коломойського на поруки

Працівники телеканалу 1+1 хочуть взяти на поруки бізнесмена Ігоря Коломойського, який наразі перебуває у СІЗО, повідомляє Ділова столиця.

Про це під час розгляду апеляції захисту бізнесмена у залі суду повідомила ведуча каналу Наталія Мосейчук.

Так, за словами журналістки, за те, щоб взяти Коломойського на поруки, висловився "актив" каналу у середовищі її колег.

Серед них, зокрема: сама Наталія Мосейчук, Алла Мазур, Юрій Горбунов та інші.

До ініціативи журналістів також долучився колишній міністр культури Олександр Ткаченко, який протягом тривалого часу був гендиректором 1+1.

Працівники 1+1 хочуть взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомила Наталя Мосейчук в залі засідання.Відео – Радіо Свобода https://t.co/M7LFOyVTo7 pic.twitter.com/v5YmhQ5oMk — ҐРУНТ (@grntmedia) September 25, 2023

Працівники 1+1 збираються брати на поруки Коломойського — Радіо Свобода pic.twitter.com/kdANq6D5aI — Україна Online: Telegram Channel (@Uaonlii) September 25, 2023

Як відомо, Ігор Коломойський є одним із власників телеканалу.

Нагадаємо, 2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили бізнесмену Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Пізніше, 16 вересня суд збільшив розмір застави бізнесмену Ігорю Коломойському до 3 млрд 891 млн гривень.

Адвокат бізнесмена раніше заявляв, що Коломойський не має наміру вносити заставу до рішення апеляції. Наразі він перебуває під вартою.

7 вересня Коломойському оголосили підозру у справі про незаконне заволодіння коштами "ПриваБанку".

Пізніше, бізнесмену в умовах ізоляції у присутності його адвоката повідомили про вже третю підозру. Згідно з документом, на який посилався радник ОП Сергій Лешенко, Коломойського підозрюють в організації підробки документів на переказ коштів, в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах та в набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.