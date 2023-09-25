Російський авіаудар по Бериславу: кількість загиблих зросла
Кількість загиблих внаслідок удару російської авіації по Бериславу Херсонської області зросла до трьох, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Стало відомо про смерть 55-річного чоловіка, який потрапив під удар ворожої авіації у Бериславі.
За словами Прокудіна, лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими.
"Загалом російський авіаудар по місту забрав життя трьох людей, ще одна жінка — знаходиться у лікарні.
Мої співчуття рідним загиблих! Скорішого одужання пораненим!".