Лукашенко заборонив громадянам Білорусі зберігати та запускати безпілотники

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який забороняє громадянам Білорусі ввозити, зберігати, продавати, виготовляти та користуватися безпілотниками, повідомляє Українська правда.

Про це говорить указ на сайті президента Білорусі "Про державний облік та експлуатацію цивільних безпілотних літальних апаратів".

В Указі повідомляється, що будь-яке використання цивільних дронів дозволяється лише організаціям та юридичним особам для їх "підприємницької та професійної діяльності". Для цього їм потрібно отримати дозвіл у Департаменті авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі.

Також указ передбачає створення автоматизованого державного обліку цивільних БПЛА.

Жителі Білорусі мають шість місяців на те, щоб продати безпілотники організаціям або передати їх на зберігання в "уповноважену організацію, визначену урядом".