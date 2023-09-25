ОВА: Троє людей загинуло від вечірньої атаки в Херсоні, є поранені
Щонайменше троє людей загинуло 25 вересня через російську атаку на Дніпровський район Херсона, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, Херсонська обласна. прокуратура.
"За попередньою інформацією, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще троє людей – травмовані. Їх доставили до лікарні".
За даними прокуратури, поранено двоє людей, вони шпиталізовані, втім дані про постраждалих ще уточнюються. Окупанти гатили по місту з артилерії. Пошкоджені житлові будинки, торгівельні точки, автотранспорт.
Передісторія:
- Російські військові зранку 25 вересня скинули на Берислав в Херсонській області чотири авіабомби – двоє людей загинули, ще двоє осіб дістали поранення.