Боррель заявив, що ЄС має постійно надавати військову підтримку України

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловився за продовження військової підтримки України з боку ЄС з метою припинення війни з Росією, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Europa Press.

Він заявив, що необхідно "продовжувати надавати військову підтримку Україні" як засіб припинення війни.

"За мирним планом українського президента стоїть багато країн, і якщо ми не будемо допомагати Україні у військовому плані, то ця країна не зможе захистити себе. Якби ми не допомогли Україні у військовому плані, вона не змогла б захистити себе" , - заявив Боррель.

Водночас він додав, що ЄС повинен "подбати про те, щоб у якийсь момент почалися мирні переговори, те, що наразі видається переговорами, які наразі видаються важкими".

"Скоро настане зима, і на цей час операції будуть уповільнені. Операції будуть уповільнені через погану погоду" , - зазначив він.

Військова допомога Україні від ЄС

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз хоче навчити 40 тисяч українських солдатів до кінця року.

Також у липні стало відомо, що навчання українських військ можуть поступово перенести з Європи до України . З такою пропозицією виступив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Потім Боррель заявив, що Фонд допомоги Україні на період 2024-2027 років, необхідний для забезпечення військових потреб ЗСУ , має бути створений до кінця року.