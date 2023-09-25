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Повітряні сили: Росіяни запустили з Криму кілька груп "Шахедів" (Оновлено)

Повітряні сили: Росіяни запустили з Криму кілька груп "Шахедів" (Оновлено)
Фото: Sobhan Farajvan

Повітряні сили ЗС України сповістили, що з окупанти запустили з Криму кілька груп безпілотників "Шахед", і ще група безпілотників рухається з Півночі, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Повітряних сил.

"Зафіксовано запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА "Shahed" з Чауди, Крим.
Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України – близько 22.00".

Пізніше Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на Сумщині.

"Рухаються у південно-західному напрямку (курс може змінюватись)", - сказано у повідомленні. 

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