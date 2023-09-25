Санду не стала звинувачувати Україну в падінні ракети у Придністров'ї

Причиною падіння уламків ракети С-300 у невизнаному Придністров'ї став напад Росії на Україну та ніщо інше, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду із посиланням на NewsMaker.

Глава держави заявила, що походження об'єкту поки що не зрозуміле. При цьому Санду підкреслила, що те, що сталося в Придністров'ї, — це наслідок війни Росії проти України.

"У мене та ж інформація, яку озвучили наші установи. Зрозуміло, що ми не можемо перевірити на місці, що сталося, бо це сталося на території придністровського регіону. Але, принаймні, це сталося через війну. Бомби падають, тому що в Україні війна, а війну розв'язала Росія" , — заявила Санду.

Як повідомлялось, 25 вересня на території Молдови, у селі Кіцкани у Придністров'ї, виявили уламки ракети С-300.