Росіяни заявили про ракетну атаку на Севастополь

Російські військові збили ракету біля аеродрому Бельбек у Севастополі. ﻿Про це заявив керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв, повідомляє Українська правда.

За його словами, військові відбивають ракетну атаку. Сили ППО росіян нібито збили одну ракету в районі аеродрому Бельбек, але "робота продовжується".

Незадовго до цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу, через яку в місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Згодом Розвожаєв повідомив про скасування тривоги.

Крім того, майже на годину перекривали рух автотранспорту Кримським мостом, зараз він відкритий.