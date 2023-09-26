Росіяни заявили про ракетну атаку на Севастополь
Російські військові збили ракету біля аеродрому Бельбек у Севастополі. Про це заявив керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв, повідомляє Українська правда.
За його словами, військові відбивають ракетну атаку. Сили ППО росіян нібито збили одну ракету в районі аеродрому Бельбек, але "робота продовжується".
Незадовго до цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу, через яку в місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Згодом Розвожаєв повідомив про скасування тривоги.
Крім того, майже на годину перекривали рух автотранспорту Кримським мостом, зараз він відкритий.