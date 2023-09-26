ISW: Війська РФ безуспішно атакують біля Бахмута та Авдіївки

25 вересня російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута, але у них не було жодного підтвердженого просування, окрм цього окупанти продовжили безуспішні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

За даними ISW, кілька російських військових блогерів 24 і 25 вересня заявили, що війська РФ витіснили українські війська з їхніх позицій в Оріхово-Василівці і що російські війська зараз контролюють населений пункт. Інший воєнний кореспондент РФ визнав, що візуального підтвердження цих тверджень немає.

Також повідомляється, що російські війська контратакують поблизу Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута).

25 вересня українські війська продовжували наступальні дії під Бахмутом. Речник Східної групи військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що українські війська звільнили додатково 2 км території на бахмутському напрямку. Український Генштаб також повідомляв, що російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на схід і південний схід від Богданівки.

Російське МО стверджувало, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Майорського (20 км на південь від Бахмута).

Російські блогери писали, що українські війська намагалися прорвати російські оборонні позиції вздовж залізниці на схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Інший російський блогер зазначив, що останнім часом лінія фронту під Бахмутом не змінилися.

Також, 25 вересня російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на західній околиці Донецька) і безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки. (36 км на південний захід від Авдіївки).

Ключові висновки ISW за 25 вересня: