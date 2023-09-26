"Шахеди" атакували Одещину, пошкоджена припортова інфраструктура – ОВА
У ніч на 26 вересня росіяни запустили безпілотники-камікадзе типу Shahed по Одеській області. Працювала ППО, втім зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру. Двоє постраждалих.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За даними ОВА, більшість дронів збила ППО. Влучання зафіксовано в Ізмаїльському районі.
"Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили", – йдеться в повідомленні.
Кіпер додав, що внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, з них 6 – загорілися. Вогнеборці ліквідували пожежі.