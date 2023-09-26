ППО вночі збила 26 безпілотників Shahed – Повітряні сили
Уночі 26 вересня російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Сили ППО збили 26 безпілотників-камікадзе.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ та мис Чауда - Крим).
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131", – йдеться в повідомленні.
По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, зазначили в Повітряних силах.