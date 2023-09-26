Росіяни намагалися наступати поблизу Мар'їнки, але безуспішно – Генштаб

Протягом минулої доби російську окупанти здійснили 10 спроб витіснити ЗСУ з позицій біля Мар'їнки, але невдало. Також війська РФ намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Сьогодні вночі, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, готель, дитячий садок та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Попівка, Пономаренки Сумської області; Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Надія, Новоєгорівка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Васюківка, Північне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Зелене Поле Донецької області; Вербове, Роботине Запорізької області; Берислав, Одрадокам’янка, Ольгівка та Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене положення.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Авдіївки та Сєверного Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. Водночас на Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.