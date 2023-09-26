У Держдепі США розповіли, як можливий "шатдаун" вплине на допомогу Україні

Державний департамент закликав Конгрес проголосувати бюджет та уникнути "шатдауну" – тимчасового призупинення роботи уряду. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на питання, чи розглядає Держдеп можливість винятку для своїх операцій в Україні у разі "шатдауну", він сказав, що Вашингтон спроможний продовжувати надавати військову й безпекову допомогу Києву попри такий сценарій.

Водночас, додав Міллер, коли в уряду є певна кількість людей, які не можуть вийти на роботу, це може вплинути на темпи будь-яких поставок.

"Ось чому ми вважаємо, що "шатдаун" викличе таке занепокоєння, і чому ми закликаємо Конгрес профінансувати уряд" , – пояснив речник.

Раніше спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону попри свої попередні слова про наміри вилучити ці кошти.

Перед цим телеканал CNN повідомляв, що лідери республіканських фракцій у Конгресі США обговорюють можливе вилучення фінансування допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів із оборонного бюджету, щоб розблокувати голосування за інші бюджетні питання.