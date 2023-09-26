УЗ обмежила рух потягів між Миколаєвом та Херсоном через обстріли

У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежили рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном. Про це заявили в "Укрзалізниці", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що пасажирів поїзда 218 до Херсона доставлять шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

В УЗ додали, що роботи з відновлення руху тривають, та порадили слідкувати слідкуйте за офіційними каналами компанії.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на військову адміністрацію, у понеділок близько 21:00 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу.