УЗ обмежила рух потягів між Миколаєвом та Херсоном через обстріли
У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежили рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном. Про це заявили в "Укрзалізниці", повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що пасажирів поїзда 218 до Херсона доставлять шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.
Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.
В УЗ додали, що роботи з відновлення руху тривають, та порадили слідкувати слідкуйте за офіційними каналами компанії.
Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на військову адміністрацію, у понеділок близько 21:00 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу.
"Маємо влучання в обʼєкт інфраструктури на околицях міста. Наразі працівники адміністрації району обстежують територію. У разі виявлення пошкоджень житлових будинків, повідомлю додатково", - написав він.