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УЗ обмежила рух потягів між Миколаєвом та Херсоном через обстріли

УЗ обмежила рух потягів між Миколаєвом та Херсоном через обстріли
Фото: Facebook

У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежили рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном. Про це заявили в "Укрзалізниці", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що пасажирів поїзда 218 до Херсона доставлять шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

В УЗ додали, що роботи з відновлення руху тривають, та порадили слідкувати слідкуйте за офіційними каналами компанії.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на військову адміністрацію, у понеділок близько 21:00 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу.

"Маємо влучання в обʼєкт інфраструктури на околицях міста. Наразі працівники адміністрації району обстежують територію. У разі виявлення пошкоджень житлових будинків, повідомлю додатково", - написав він.

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