WhatsApp не запускатиме канали в РФ через загрозу блокування

Месенджер WhatsApp не планує запускати сервіс каналів (WA Channels) у Росії найближчим часом.﻿ Про це пише The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

"Продукт не буде доступний для користувачів усередині Росії найближчим часом" , - розповів виданню представник Meta.

За його словами, найближчими тижнями месенджер дасть можливість будь-кому, хто бажає, створити свій канал, але не в Росії.

Раніше у Роскомнагляді та Держдумі РФ погрожували блокуванням месенджеру, якщо він почне розширювати функціонал у бік масового поширення інформації.

У Роскомнагляді заявляли, що WhatsApp може бути заблоковано на території Росії, якщо в ньому з'являться так звані "недружні канали із забороненою інформацією". Заступник голови комітету Держдуми РФ з інформполітики Антон Горєлкін також погрожував WhatsApp блокуванням.

WhatsApp запустив функцію каналів за аналогом Telegram. Ця функція вже доступна у 150 країнах.

Підписники зможуть шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровуються за їхньою країною. Також доступна функція перегляду нових, найактивніших і популярних каналів, на основі кількості підписників.

Після цього депутати російської Держдуми запропонували заблокувати застосунок WhatsApp на території РФ.