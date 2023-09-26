WhatsApp не запускатиме канали в РФ через загрозу блокування
Месенджер WhatsApp не планує запускати сервіс каналів (WA Channels) у Росії найближчим часом. Про це пише The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.
"Продукт не буде доступний для користувачів усередині Росії найближчим часом", - розповів виданню представник Meta.
За його словами, найближчими тижнями месенджер дасть можливість будь-кому, хто бажає, створити свій канал, але не в Росії.
Раніше у Роскомнагляді та Держдумі РФ погрожували блокуванням месенджеру, якщо він почне розширювати функціонал у бік масового поширення інформації.
У Роскомнагляді заявляли, що WhatsApp може бути заблоковано на території Росії, якщо в ньому з'являться так звані "недружні канали із забороненою інформацією". Заступник голови комітету Держдуми РФ з інформполітики Антон Горєлкін також погрожував WhatsApp блокуванням.
WhatsApp запустив функцію каналів за аналогом Telegram. Ця функція вже доступна у 150 країнах.
Підписники зможуть шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровуються за їхньою країною. Також доступна функція перегляду нових, найактивніших і популярних каналів, на основі кількості підписників.
Після цього депутати російської Держдуми запропонували заблокувати застосунок WhatsApp на території РФ.