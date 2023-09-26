Bloomberg: РФ досі транспортує нафту за допомогою компаній із Європи

Росія все ще покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, попри те, що поставки в країні перевищують цінові обмеження країн Великої сімки.﻿ Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт Центру дослідження енергії та чистого повітря, повідомляє Економічна правда.

"Приблизно дві третини російської сирої нафти та нафтопродуктів транспортується на суднах, застрахованих або належать державам, які встановлюють обмеження цін, встановлені G-7 та її союзниками" , – йдеться у звіті.

Це свідчить про те, що Москва все ще активно використовує європейську судноплавну галузь, пише Bloomberg.

Цінове обмеження встановили для того, аби залишити російську нафту на світовому ринку, однак суттєво знизити доходи Кремля.

"Окрім використання європейських суден, Росія також зібрала так званий тіньовий флот танкерів, які діють поза юрисдикцією держав, що запровадили санкції. Вони зазвичай перевозять нафту на менші відстані, де той само обсяг може бути транспортовано меншою кількістю суден" , – нагадує агентство.

Однак дослідники вказують, що держави не докладають достатньо зусиль для примусу до дотримання цінового обмеження на російську нафту.