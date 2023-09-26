У США вагаються, чи включати допомогу Україні в проєкт з уникнення "шатдауну" – NYT

У Сенаті США тривають дискусії про те, чи включати кошти на допомогу Україні до проєкту про додаткове фінансування, який потрібно схвалити цього тижня для збереження функціонування уряду після кінця вересня.﻿ Про це пише The New York Times, повідомляє Європейська правда.

Сенатори обох партій сперечаються, чи включати нову військову допомогу для України у проєкт про додаткове фінансування, щоб зберегти функціонування уряду після завершення місяця.

За словами співрозмовників, знайомих з дискусіями, головний предмет суперечок – чи включати додаткові 25 млрд допомоги Україні, чи обійтися без спірних положень, щоби гарантувати проєкту ширшу підтримку серед республіканців у Палаті представників.

Хоча у Сенаті є двопартійна підтримка на користь того, щоби включити ці кошти для України, деякі республіканці наполягають, що це створить додаткові труднощі. Чимало республіканців у Палаті представників виступають проти додаткових грошей на потреби України і скоріш за все наполягатимуть, щоб ці положення виключили з документа і повернули його на повторний розгляд до Сенату, тоді як часу на ухвалення рішення залишається мало.

Деякі сенатори зауважують, що не проявити підтримку України у цьому рішенні було б неправильно, особливо після того, як президент України Володимир Зеленський особисто зустрічався з членами Сенату, пояснював, що допомога США критично важлива, і його запевнили, що підтримка триватиме.

Деякі сенатори кажуть, що безпечніше було б винести питання про гроші для України в окремому проєкті, разом з коштами на подолання наслідків стихійного лиха та заходи на кордоні, щойно Конгрес усуне ризик так званого шатдауну.