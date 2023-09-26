У ЗСУ назвали цілі нічного обстрілу Одещини "Шахедами"

Нічний удар "Шахедів" був спрямований на припортову та прикордонну інфраструктуру Одеської області. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Одещина також потерпала цієї ночі від повітряних атак. На цей регіон ворог спрямував ударні безпілотники типу "Шахед". Атака була спрямована знов на припортову та прикордонну інфраструктуру" , – сказала вона.

За її словами, удар також був спрямований на Подунав'я.