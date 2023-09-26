У ЗСУ назвали цілі нічного обстрілу Одещини "Шахедами"
Нічний удар "Шахедів" був спрямований на припортову та прикордонну інфраструктуру Одеської області. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Одещина також потерпала цієї ночі від повітряних атак. На цей регіон ворог спрямував ударні безпілотники типу "Шахед". Атака була спрямована знов на припортову та прикордонну інфраструктуру", – сказала вона.
За її словами, удар також був спрямований на Подунав'я.
"Внаслідок влучання там є загоряння автотранспорту в зоні очікування. Є інформація про двох постраждалих водіїв, яким надана медична допомога. Також був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. І пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску", – повідомила Гуменюк.