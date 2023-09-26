HIMARS атакували штаб росіян під Херсоном, 8 загиблих – джерело
За наведенням Служби безпеки України Сил оборони поцілили у тимчасовий пункт управління окупантів на Херсонщині. Про це розповів співрозмовник в СБУ, повідомляє Українська правда.
Відео нещодавньої "бавовни" у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном надало виданню джерело.
Зазначається, що завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "завітала" на щоденну нараду російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.
"Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300", – розповів співрозмовник.