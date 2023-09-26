США офіційно підтвердили, що передали Україні список "пріоритетних реформ"

Сполучені Штати офіційно підтвердили, що надіслали на розгляд Києва та міжнародних донорів перелік пріоритетних реформ, про що спершу повідомили медіа з посиланням на свої джерела, повідомляє Європейська правда.

Відповідну заяву опублікувало посольство США в Україні.

Посольство підтвердило, що США запропонували список пріоритетних реформ для України для подальшого обговорення.

"У рамках триваючого діалогу з Україною і сторонами, зацікавленими у майбутньому її успіху, США надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку у рамках Координаційної платформи донорів у Брюсселі.

Список наданий як основа для консультацій з українською владою і ключовими партнерами як складова нашої триваючої підтримки для України і її зусиль для інтеграції у Європу – мети, яку США рішуче підтримують" , – зазначають у заяві.

Як пояснюють, метою цього листа є визначити пріоритети і узгодити роботу над реформами між Україною і ключовими зацікавленими сторонами.