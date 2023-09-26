США офіційно підтвердили, що передали Україні список "пріоритетних реформ"
Сполучені Штати офіційно підтвердили, що надіслали на розгляд Києва та міжнародних донорів перелік пріоритетних реформ, про що спершу повідомили медіа з посиланням на свої джерела, повідомляє Європейська правда.
Відповідну заяву опублікувало посольство США в Україні.
Посольство підтвердило, що США запропонували список пріоритетних реформ для України для подальшого обговорення.
"У рамках триваючого діалогу з Україною і сторонами, зацікавленими у майбутньому її успіху, США надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку у рамках Координаційної платформи донорів у Брюсселі.
Список наданий як основа для консультацій з українською владою і ключовими партнерами як складова нашої триваючої підтримки для України і її зусиль для інтеграції у Європу – мети, яку США рішуче підтримують", – зазначають у заяві.
Як пояснюють, метою цього листа є визначити пріоритети і узгодити роботу над реформами між Україною і ключовими зацікавленими сторонами.
"Як зазначив президент Байден під час зустрічі з президентом Зеленським у Білому домі, "так само як ми налаштовані допомагати українцям захищатися зараз, ми готові допомагати їм відновлюватися і відбудовуватися для подальшого життя, у тому числі підтримувати реформи для боротьби з корупцією, створювати середовище, де бізнес може процвітати і куди американський та європейський бізнес захоче інвестувати", – додають у заяві.