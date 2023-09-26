Грузія заборонила постачання європейських автомобілів до Росії

Влада Грузії запровадила заборону на експорт, вивіз із країни або транзит до Росії автомобілів, ввезених з Євросоюзу. Про це заявили в міністерстві фінансів Грузії, повідомляє Укрінформ.

"Так, дійсно, як раніше було заявлено, з 26 вересня запроваджується заборона на експорт, реекспорт або транзит автомобілів у Росію, які було ввезено з Європи" , - повідомили у пресслужбі.

Заборона стосується автомобілів, об'єм двигуна яких перевищує 1,9 куб. м., а також гібридних машин і електромобілів.

Обмеження набули чинності через 11-й пакет санкцій, ухвалений Євросоюзом проти Росії.