Кулеба про відносини з Польщею: Ми налаштовані на конструктив і відкриті до діалогу

Україна налаштована на конструктив у взаємовідносинах із Польщею, готова до переговорів та консультацій щодо питання експорту українського збіжжя. Про це зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ми не налаштовані на конфлікт. Ми налаштовані на конструктив, готові до переговорів, до консультацій. Ми дуже відкриті до розмови з польською стороною, дуже поважаємо її, безмежно цінуємо і вдячні за підтримку польського народу в протидії російській агресії" , - підкреслив Кулеба.

Він запевнив, що Україна ніколи не сходила зі шляху конструктивного розв'язання питання експорту зерна, весь час працювала з Польщею, Єврокомісією, іншими країнами-сусідами, щоб не допустити подальших загострень.

"Ми дуже багато зробили з Європейською Комісією, щоб не допустити повторного запровадження національних заборон. Ми проти того, щоб це питання ставало заручником якихось політичних процесів.