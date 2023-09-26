Кулеба про відносини з Польщею: Ми налаштовані на конструктив і відкриті до діалогу
Україна налаштована на конструктив у взаємовідносинах із Польщею, готова до переговорів та консультацій щодо питання експорту українського збіжжя. Про це зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Ми не налаштовані на конфлікт. Ми налаштовані на конструктив, готові до переговорів, до консультацій. Ми дуже відкриті до розмови з польською стороною, дуже поважаємо її, безмежно цінуємо і вдячні за підтримку польського народу в протидії російській агресії", - підкреслив Кулеба.
Він запевнив, що Україна ніколи не сходила зі шляху конструктивного розв'язання питання експорту зерна, весь час працювала з Польщею, Єврокомісією, іншими країнами-сусідами, щоб не допустити подальших загострень.
"Ми дуже багато зробили з Європейською Комісією, щоб не допустити повторного запровадження національних заборон. Ми проти того, щоб це питання ставало заручником якихось політичних процесів.
Нам із поляками треба перемагати спільного ворога – ми неодноразово в історії демонстрували, що коли ми разом, коли між нами солідарність, взаємопідтримка, взаємодопомога, ми набагато сильніші, коли між нами якісь неврегульовані питання, то обов’язково третя сторона отримає собі вигоду", - наголосив міністр.