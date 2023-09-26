Польські експерти: торік у Польщі впала ракета української ППО

Польські слідчі вважають, що ракета, яка вбила двох людей у прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, вочевидь була ракетою української ППО. Про це йдеться у матеріалі польського видання Rzeczpospolita, повідомляє Європейська правда.

Попри нібито недостатню співпрацю української сторони слідчі з доступної інформації дійшли своїх висновків про те, що спричинило трагічний випадок у прикордонному селі Пшеводув, де двох людей вбило уламками ракети.

Висновок нібито "категоричний" та виключає, що ракета, яка впала у Пшеводуві 15 листопада і вбила двох фермерів, могла прилетіти з території Росії.

Речник Національного офісу прокурора Лукаш Лапчинський у коментарі виданню підтвердив, що вони справді отримали висновок, але сказав, що не може розкривати зміст через його конфіденційний характер. За його словами, на цьому етапі розслідування у Польщі вже здійснили всі можливі слідчі дії.

"Ми надіслали запит на юридичну підтримку з боку України і очікуємо відповіді" , – повідомив речник.

За інформацією журналістів, висновок ґрунтується на інформації з великої кількості джерел, включно із засекреченими даними польських національних служб.

Експерти вважають, що це була ракета від системи С-300 серії 5В55, вироблена у Росії. Прокуратурі нібито відомо, де саме на території України її випустили для збиття цілі під час масованої ракетної атаки РФ на українські міста 15 листопада 2022 року.

Ракети ППО випустили по цілі у парі, одна з них влучила, інша продовжувала летіти.

"У такій ситуації в ракеті після досягнення певної висоти мають спрацювати механізми самознищення. Але цього не сталося, ми не знаємо, чому" , – сказав журналістам співрозмовник, знайомий з розслідуванням.

Зазначають, що польська прокуратура від початку схилялася до версії про С-300 після того, коли знайшли фрагменти ракети.

Експерти виключають, що ракета могла долетіти з території Росії, тому що вона може подолати не більше 90 км, а також виключають пуск із Білорусі, тому що звідти до Пшеводува по прямій – 150 км.