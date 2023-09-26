Україна могла б отримати переваги членства в ЄС до вступу – голова Європарламенту

Україна могла б отримати деякі переваги, які дає членство в Євросоюзі ще до того, як фактично приєднається до блоку.﻿ Про це заявила президентка Європарламенту Роберту Метсолу в інтерв'ю The Guardian, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Вона не вважає за необхідне чекати на офіційний вступ України та інших країн-кандидатів до ЄС для того, щоб вони могли користатися деякими перевагами членства.

Зокрема, країни-кандидати можуть отримати доступ до безкоштовного мобільного зв'язку в роумінгу в ЄС, популярної політики, яка означає, що під час відпустки в ЄС тарифи однакові, як і вдома.

"Якщо ми збираємося поширити роумінг на ці країни, давайте це зробимо. Оператори мереж готові це зробити" , - сказала Метсола.

Вона зазначила, що торговельні бар’єри для бізнесу також можуть бути зняті.

"Етап перед вступом також означає доступ до коштів, доступ до університетів, доступ для студентів, можливість вийти на внутрішній ринок, незалежно від того, застосовуємо ми імпортні та експортні тарифи. Ми роками говорили, що Україна не може бути підключена до європейської електромережі. На це нам знадобилися дні, коли почалася війна. Зрештою, це завжди стосувалося політичної волі" , - сказала вона.

Президент Європарламенту сподівається, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться до Різдва - у грудні.