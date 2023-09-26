У РФ заявили, що безпілотник залишив без світла села у Курській області

Сім населених пунктів у Курській області Росії залишилися без електропостачання через атаку нібито українського безпілотника.﻿ Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт, повідомляє Українська правда.

"Вранці в селі Снагость Кореневського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, знеструмлено 7 населених пунктів" , – повідомив він.

За словами російського губернатора, нібито ніхто з жителів не постраждав.

Старовойт додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, "щойно це буде можливим".

Російське Міноборони заявило, що з вечора 25 вересня до ранку 26 вересня військові нібито збили 5 українських безпілотників у Курську області.

Також увечері 25 вересня нібито відбили атаку БПЛА в Бєлгородській області, збивши нібито 7 безпілотників у небі над Грайворонським міським округом.