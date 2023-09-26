Відновлення звітування партій: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9419-1 про відновлення звітування політичних партій, повідомляє Укрінформ.

Після підписання Президентом закону політичні партії мають протягом 90 днів із дня набуття законом чинності подати до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану.

Водночас для партій, що не мають державного фінансування, строк складає 120 днів.

Для перевірки звітів НАЗК відводиться 60 днів, ще на 60 днів відтерміновується вступ у дію відповідних положень. Тобто на подання перших звітів можна очікувати до п’яти місяців.

Також фінансування з державного бюджету передбачено законом не лише для парламентських партій, але й партій, які набрали на виборах 3% голосів виборців, але не потрапили до парламенту (раніше це було 5%). Ця норма запрацює уже після наступних парламентських виборів.