У ЄС знизились ціни на агропродукцію: зернові подешевшали на 31% – Євростат

Середня ціна на сільськогосподарську продукцію в Євросоюзі зросла лише на 2% у другому кварталі 2023 року порівняно з другим кварталом минулого року. У першому кварталі річне зростання середньої ціни становило 17%. Про це свідчать дані Євростату, повідомляє ЛігаБізнес.

Ціни на зернові знизилися на 31% за звітний період.

Найбільше зростання цін у другому кварталі 2023 року серед основних груп сільгосппродукції — на цитрусові (в середньому +89%), оливкову олію (+48%) і картоплю (+38%). Це зростання цін пов'язане з падінням виробництва в районах, які постраждали від посухи.

Серед інших товарів Євростат виділяє значне зростання цін на яйця (+31%) та свинину (+28%). Ціни на птицю (+4%) та молоко (-2%) залишилися стабільнішими.

На національному рівні у більшості країн ЄС (17 із 27) у другому кварталі 2023 року порівняно з другим кварталом 2022 року продовжилося зростання цін на сільськогосподарську продукцію.

Найшвидші темпи зростання були зафіксовані у країнах, які пережили посуху: Португалія (+22%), Греція (+21%) та Іспанія (+16%).

У Литві (-26%) та Естонії (-15%) зафіксовано різке зниження цін.

Серед ресурсів, не пов'язаних з інвестиціями, найбільш різкі темпи зниження цін зафіксовано на добрива (-23%), енергоносії та мастильні матеріали (-13%), корми для тварин (-5%).

Середня ціна товарів та послуг, що споживаються нині у сільському господарстві (витрати, не пов'язані з інвестиціями), знизилася на 5% у період з другого кварталу 2022 року до другого кварталу 2023 року, що стало першим зниженням з четвертого кварталу 2020 року.