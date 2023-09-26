В "Укренерго" оцінили запас міцності енергомережі перед зимою

Відновити всі енергооб'єкти на 100% за місяці, які пройшли після завершення минулого опалювального сезону, неможливо. Тому цієї зими в енергосистемі України буде дещо менший запас міцності генерації.﻿ Про це розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, з якими потужностями генерації Україна заходитиме в цю зиму в порівнянні з минулим роком, він зазначив, що не може надати конкретну інформацію з певних причин.

"Ми дуже обмежені, на жаль, в тому, щоб називати конкретні цифри. Знову ж таки для того, щоб ворогу не давати додаткової інформації для планування атак. Але можу сказати, що ті заходи, які ми планували зробити в магістральних мережах "Укренерго", ми практично вже завершили. І зараз завершується ремонтна кампанія на об'єктах генерації" , - розповів Кудрицький.

За його словами, цієї зими в енергосистемі в цілому буде дещо менший запас міцності ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії РФ минулого року.

"З тієї причини, що відновити всі об'єкти на 100% за сім чи вісім місяців, які пройшли після завершення минулого опалювального сезону, неможливо" , - наголосив голова "Укренерго".

Однак він зазначив, що підготовка відбувається дуже інтенсивно, і якби не ризик повторення масованих атак, то є розуміння, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень на енергосистему.