Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на фронті та забезпечення ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про деталі він розповів﻿ у Telegram-каналі.

Головнокомандувач Залужний та керівник ГУР МО Буданов доповіли про оперативну ситуацію на фронті, плани противника.

Командувач Сухопутних військ Сирський і командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський розповіли про перебіг наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках.

Міністр оборони Умєров доповів про забезпечення фронту.

Міністр з розвитку стратегічної промисловості розповів про заходи для нарощування власного виробництва озброєння, особливо, безпілотників.

Також доповідав голова Служби зовнішньої розвідки про стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.