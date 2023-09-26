Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на фронті та забезпечення ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про деталі він розповів у Telegram-каналі.
Головнокомандувач Залужний та керівник ГУР МО Буданов доповіли про оперативну ситуацію на фронті, плани противника.
Командувач Сухопутних військ Сирський і командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський розповіли про перебіг наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках.
Міністр оборони Умєров доповів про забезпечення фронту.
Міністр з розвитку стратегічної промисловості розповів про заходи для нарощування власного виробництва озброєння, особливо, безпілотників.
Також доповідав голова Служби зовнішньої розвідки про стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.