У Польщі заявили, що оточення Зеленського дає погані поради

Керівник офісу з питань міжнародної політики в адміністрації польського президента Марчин Пшидач заявив, що виступ президента Володимира Зеленського в ООН викликав критичну реакцію не лише Польщі, а й інших держав, повідомляє Європейська правда.

Минулого вівторка на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, на якій також був присутній президент Анджей Дуда, президент України Володимир Зеленський порівняв запровадження п'ятьма європейськими країнами ембарго на українську сільськогосподарську продукцію з "трилером із зерном на задньому плані". Він також заявив, що деякі країни "допомагають підготувати сцену для московського актора". Ця заява була критично сприйнята в Польщі.

На думку Пшидача, "можливо, на боці Києва зіграли якісь погані емоції".

"Напевно, в оточенні президента Зеленського є люди, які просто погано йому підказують" , – підкреслив Пшидач.

Він додав, що розрив будь-якого партнерства з союзниками не буде в інтересах України.

Під час візиту до Нью-Йорка мала відбутися зустріч президентів Польщі та України, але цього не сталося. Пшидач запевнив, що польська сторона відкрита до переговорів: "Якщо буде конструктивний підхід, ми не виключаємо контактів на найвищому рівні".

Він запевнив, що Польща не хоче загострювати і без того напружену ситуацію на лінії Варшава-Київ.

"Переговори повинні привести до конструктивних висновків, по-друге, ми не повинні довести до загострення мови. З українського боку вже було сказано дуже багато" , – зазначив Пшидач.

Він запевнив, що веде переговори з найближчим оточенням президента Зеленського, а громадськість буде поінформована про рішення у цій справі. За його словами, контакти у Варшаві та Києві спрямовані на якнайшвидше вирішення проблемних питань.