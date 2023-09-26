На Полтавщині стався вибух на магістральному газогоні – ОВА
У Полтавській області стався вибух на магістральному газогоні. На місці працює ДСНС.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За попередньою інформацією, сталася розгерметизація на магістральному газопроводі.
За даними ДСНС, розгерметизація підземного газопроводу високого тиску виникла о 13:00. Обслуговуючий персонал перекрив проміжні засувки. Тиск у газопроводі на даній ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає.
Горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється.