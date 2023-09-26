В Україні створили перший у світі поїзд-кухню

"Укрзалізниця" сформувала цілий поїзд, який здатний виробляти понад 10 000 порцій їжі на день у будь-якому місці та у будь-який час, повідомляє ЛігаБізнес.

Поїзд-кухня (Food Train) може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, м'ясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Поїзд складається із шести вагонів:

- генераторний вагон (~400 кВт + власна заправна станція для автономної роботи);

- вагон-холодильник із морозильною камерою для зберігання продуктів;

- вагон із холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;

- вагон із гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

- вагон для персоналу поїзда з душем та пральною машиною;

- багажний вагон на 27 000 літрів води з фільтраційною та насосною станцією.⠀

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Формування та функціонування поїзда повністю фінансується Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).