До "Нафтогазу" приєднали ще один облгаз Фірташа

НАК "Нафтогаз України" розпочав планову інтеграцію до свого складу газорозподільну компанію АТ "Черкасигаз", повідомляє Економічна правда.

У НАКу зазначили, що мета корпоративних змін – налагодження ефективної роботи газорозподільної системи Черкаської області для зміцнення потужності енергетичної сфери країни.

Перезапуск роботи підприємства розпочнеться з підготовки критичної інфраструктури регіону до опалювального сезону 2023/2024.

У "Нафтогазі" додали, що для досягнення максимальної результативності робота компанії базуватиметься на нових корпоративних принципах.

Окрім модернізації технічних процесів, у пріоритеті – дотримання усіх фінансових зобов’язань перед партнерами та вдосконалення клієнтського сервісу.

Оператор "Газмережі" під координацією групи "Нафтогаз" з 1 вересня відповідатиме за розподіл природного газу ще в трьох областях - Київській, Житомирській та Львівській.

В умовах воєнного стану до НАК "Нафтогаз України" було інтегровано загалом 16 обласних і міських газорозподільних підприємств – АТ "Черкасигаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Львівгаз", АТ "Віннницягаз", АТ "Сумигаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Івано-Франківськгаз" і АТ "Миколаївгаз".