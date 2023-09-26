Ердоган розповів, коли Туреччина схвалить вступ Швеції в НАТО

Парламент Туреччини зможе ратифікувати заявку Швеції про вступ до НАТО залежно від рішення адміністрації США щодо продажу Туреччини винищувачів F-16. Про це сказав журналістам президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Ліга.net.

У розмові з представниками медіа під час повернення з Азербайджану Ердоган сказав, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня у Нью-Йорку обговорювали ратифікацію Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО.

За словами Ердогана, адміністрація США пов'язує рішення про продаж Туреччини винищувачів F-16 із її ратифікацією заявки Швеції.

Президент Туреччини також згадав, що на рішення з F-16 може вплинути скандал навколо сенатора США Боба Менендеса, який був одним із головних противників такої угоди, повідомляє Anadolu.

Водночас, як стверджує Bloomberg, Ердоган наголосив, що заявка Швеції до НАТО та купівля Туреччиною F-16 "не пов'язані між собою" і залишаються на розсуд парламенту Туреччини.

Анкара запросила США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплекти для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.