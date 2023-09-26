У ССО прокоментували інформацію про участь командувача ЧФ в нараді

Сили спеціальних операцій наразі збирають дані і уточнюють інформацію щодо можливої загибелі командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова, повідомляє Українська правда.

"Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих – командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції" , – йдеться в заяві.

25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.

26 вересня Міноборони Росії показало﻿ зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді. Де і коли зняте це відео російського відомства, наразі не встановлено. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що "не володіє інформацією про нібито загибель командувача Чорноморського флоту Соколова".