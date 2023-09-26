У Кабміні заявили про досягнення деполітизації в питанні агроекспорту до ЄС

Виконання запропонованої Україною дорожньої карти дозволить повернутися до умов вільної торгівлі з країнами, що вводили обмеження проти українського агроекспорту. Про це заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Європейська правда.

"Європейська комісія дотрималася своєї обіцянки не продовжувати заборону на імпорт зерна до п’яти сусідніх з Україною країн. Це рішення мотивується тим, що статистичні дані не підтверджують наявність ризиків для внутрішнього ринку (цих п’яти країн). Але ситуація залишається напруженою, а тому Україна запропонувала дорожню карту по моніторингу та верифікації експорту в ці п’ять країн" , – заявила вона.

Віцепрем’єрка нагадує, що цю дорожню карту підтримала Єврокомісія.

"В її рамках ми вже працюємо з Румунією та Болгарією. Думаю, що такий діалог незабаром розпочнеться і зі Словаччиною. А щойно Польща та Угорщина скасують свої односторонні обмеження, цей механізм буде застосований і до них" , – уточнила вона.

За словами Стефанішиної, консультації в рамках цієї дорожньої карти "вже відбулися з усіма країнами без виключення, включно із Польщею, де такі переговори велися на рівні міністрів аграрної політики".

"І це дуже важливо, адже ми цінуємо наших партнерів, які першими прийняли у себе наших громадян і які є нашими союзниками в усіх питаннях, від економічних та політичних до військових" , – уточнює вона.