У Кабміні заявили про досягнення деполітизації в питанні агроекспорту до ЄС
Виконання запропонованої Україною дорожньої карти дозволить повернутися до умов вільної торгівлі з країнами, що вводили обмеження проти українського агроекспорту. Про це заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Європейська правда.
"Європейська комісія дотрималася своєї обіцянки не продовжувати заборону на імпорт зерна до п’яти сусідніх з Україною країн. Це рішення мотивується тим, що статистичні дані не підтверджують наявність ризиків для внутрішнього ринку (цих п’яти країн). Але ситуація залишається напруженою, а тому Україна запропонувала дорожню карту по моніторингу та верифікації експорту в ці п’ять країн", – заявила вона.
Віцепрем’єрка нагадує, що цю дорожню карту підтримала Єврокомісія.
"В її рамках ми вже працюємо з Румунією та Болгарією. Думаю, що такий діалог незабаром розпочнеться і зі Словаччиною. А щойно Польща та Угорщина скасують свої односторонні обмеження, цей механізм буде застосований і до них", – уточнила вона.
За словами Стефанішиної, консультації в рамках цієї дорожньої карти "вже відбулися з усіма країнами без виключення, включно із Польщею, де такі переговори велися на рівні міністрів аграрної політики".
"І це дуже важливо, адже ми цінуємо наших партнерів, які першими прийняли у себе наших громадян і які є нашими союзниками в усіх питаннях, від економічних та політичних до військових", – уточнює вона.
"Попри ці емоції, які зрозумілі у зв’язку з політичними процесами, зокрема у Польщі, Україна повернула це питання в конструктивне русло, сьогодні воно не є політичним для нас", – резюмує Ольга Стефанішина.