У партії Шольца не думають, що Україна приєднається до ЄС раніше 2029 року

Головна кандидатка Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на європейських виборах Катаріна Барлі заявила, що не очікує вступу України до ЄС під час наступної виборчої каденції Європарламенту до 2029 року, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Spiegel.

"Якщо ми нічого не змінимо в Європейському Союзі, я не бачу, що це станеться", – сказала Барлі.

Втім, вона додала, що зараз немає сенсу називати конкретні цифри.

"Ми повинні думати не тільки про Україну, а й про Європейський Союз, який також повинен бути здатний прийняти цю країну", – підкреслила Барлі.

Вона наголосила, що Україна – дуже велика країна. Політик СДПН зазначила: лише аграрний сектор України настільки великий, що, виходячи з нинішніх правил, сільськогосподарські субсидії ЄС зможуть отримати лише вона та ще одна країна Євросоюзу.

"Ми повинні змінитися, якщо ми хочемо приймати такі країни, як Україна", – заявила Барлі.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина раніше заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ до Європейського Союзу все одно почнуться.

Також віцепрем’єрка висловлювала впевненість, що Україна буде фактично готовою до членства у ЄС через найближчі два роки, а до вступу у НАТО – навіть раніше.