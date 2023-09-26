Президент Латвії заявив про готовність закрити кордон з Росією та Білоруссю

Латвія готова вжити необхідних заходів, включно із закриттям кордонів із Росією та Білоруссю, у разі ймовірних гібридних атак, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив латвійський президент Едгардс Рінкевичс на зустрічі із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Рінкевичс підкреслив, що Латвія буде готова закрити кордон з РФ та Білоруссю у разі масового напливу мігрантів, зазначила за підсумками зустрічі пресслужба латвійського президента, не наводячи інших деталей.

На зустрічі також обговорювали участь Німеччини в забезпеченні безпеки регіону, а також потенційні ризики гібридної загрози на кордоні території НАТО.

"Німеччина є незамінним членом євроатлантичної безпеки, і я високо ціную її внесок у безпеку Балтійського регіону. Я хотів би подякувати Збройним силам Німеччини за їхню присутність у країнах Балтії та плани щодо збільшення їхнього військового контингенту", – сказав Рінкевичс.

Раніше уряд Латвії ухвалив рішення тимчасово закрити пункт пропуску Сілене на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.

Крім того, в межах заходів зі зміцнення кордону з Білоруссю Латвія планує будувати загородження навіть на болотах.