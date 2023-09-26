НУБУ: На підприємстві "Укроборонпрому" викрили схему на мільярд гривень

Колишнє керівництво державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" підозрюють у заволодінні понад 1 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначимо, що холдинговою компанією підприємства є "Укроборонпром".

Так, правоохоронці повідомили колишнім керівникам "Науково-виробничого комплексу газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн доларів (1,32 млрд гривень за курсом НБУ на момент вчинення злочину).

Йдеться про:

чотирьох колишніх генеральних директорів ДП "НВКГ "Зоря" - "Машпроект";

директора приватної компанії-нерезидента.

Дії всіх підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК. Ексдиректору ДП та директору приватної компанії-нерезидента також інкримінують ч. 3 ст. 209 КК.

Слідство встановило, що керівництво ДП "НВКГ "Зоря" - "Машпроект", яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства.

Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства з приводу укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

Внаслідок цього протягом 2013-2018 років на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 млн доларів як оплату за удавані агентські послуги.

Завдання ДП збитків на цю суму підтверджує висновок судової економічної експертизи. Надалі кошти легалізували шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних колишнім керівникам ДП.

Окрім того, правоохоронці скерували запити про міжнародну-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити "відмивання" незаконно отриманих від ДП коштів у розмірі 795 тисяч доларів та понад 222 тисяч євро. Міжнародне співробітництво у провадженні триває.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Встановлюються інші особи можливо причетні до вчинення цього злочину.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" на 118 млн гривень та доходом від його діяльності протягом десяти років. Підозри отримали екс-мер Одеси Олексій Костусєв та ще двоє бізнесменів.